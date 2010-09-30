В дизайн студию требуется веб программист.

Требования:

PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚.

Эргономика интерфейсов.

Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах.

Высокая культура программирования (документирование кода‚ cvs)

Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков и трудоемкости, постоянное нахождение на связи онлайн и на телефоне. Отчеты о проделанной работе каждый день.

Обязанности:

Разработка веб сайтов, программных компонентов для web-сайтов‚ скрипты‚ работа с

MySQL‚ доработка CMS‚ разработка БД с доступом через web

Условия:

Оклад 15000 руб (в связи с тем, что работа удаленная и гибкий график) необходимо частично появляться в офисе на встречах, офис находится в центре Москвы. Перспективы роста.