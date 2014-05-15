Простая лендинг страничка с формой

необходима простая лендинг страничка с тремя формочками (схема в приложении):

1 формочка

Три шага (один шаг - один вопрос)

1 вопрос:

Вопрос + 7 checkbox + 1 txt и кнопка далее

2 вопрос:

Вопрос + 5 checkbox + 1 txt и кнопка далее

3 вопрос:

10 пунктов, которые нужно перетащить (упорядочить drag&drop по важности) + 2 txt и кнопка Отправить

2 формочка (как sticky листок)

txt + button для оставления мейла (мейл уходит на почту)

3 формочка (как sticky листок)

extended txt + button (мейл уходит на почту)

Допускается использование шаблонов лендинг страниц, скриптов и тд.

В идеале хранить данные и в csv на сервере сразу же, все поля обязательны для заполнения.

Оплата WMZ

по первой формочке что-то на подобии http://www.ansonika.com/theme_selector/?t=ANNOVA-Survey (только тут нету возможности добавления 3 вопроса с сортировкой drag&drop)