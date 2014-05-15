Простая лендинг страничка с формой

Создать сайт функционал копия с сайта на видео https://www.youtube.com/watch?v=1UY_CjIxBCc или нагляднее https://www.youtube.com/watch?v=7PPBsEsx_3I цена до 500$ СРОЧНО!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходима простая лендинг страничка с тремя формочками (схема в приложении):
1 формочка
Три шага (один шаг - один вопрос)
1 вопрос:
Вопрос + 7 checkbox + 1 txt и кнопка далее
2 вопрос:
Вопрос + 5 checkbox + 1 txt и кнопка далее
3 вопрос:
10 пунктов, которые нужно перетащить (упорядочить drag&drop по важности) + 2 txt и кнопка Отправить
2 формочка (как sticky листок)
txt + button для оставления мейла (мейл уходит на почту)
3 формочка (как sticky листок)
extended txt + button (мейл уходит на почту)
Допускается использование шаблонов лендинг страниц, скриптов и тд.
В идеале хранить данные и в csv на сервере сразу же, все поля обязательны для заполнения.
Оплата WMZ
по первой формочке что-то на подобии http://www.ansonika.com/theme_selector/?t=ANNOVA-Survey (только тут нету возможности добавления 3 вопроса с сортировкой drag&drop)
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