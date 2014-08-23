Простая страничка

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Завершен24 заявки365 просмотров

Приветствую.

Я предоставляю текст-обзор женского товара. Вам нужно сделать на основе этого текста простую страничку + по тексту подобрать картинки. Ничего сложного в общем.

Страничка нужна такого уровня (но не копия): http://epistick.ru/

В общем, с заданием справится даже школьник. Кто возьмется сделать недорого?

11 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Благодарю за качество оказываемых услуг! Остался очень доволен! Всем советую и рекомендую!
Хороший заказчик. Оплата прошла хорошо. Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад