Простенький сайт для демонстрации работ студентов

Для диплома(ВКР) нужно написать сайт с базой данных (Инф.систему).

Необходимо 3 интерфейса:

﻿1)Админ - создает учебные группы, добавляет студентов (логин, пароль, фио, почта, курс, группа), устанавливает задания для групп (номер учебной группы, дата начала, датаокончания, тип отчетного документа, дисциплина), просматривает работы и ставит галочки о правильности выполнения работ студентов, получает статистику (5/10 работ по заданию сдано), получает отчет о списке должников ( таблица с информацией о студентах и НЕвыполненных ими работах);

﻿2)Студент - входит в систему при помощи логина и пароля, выдаваемого админом, во вкладке задания просматривает установленные админом задания. Кликнув по заданию студент получает кнопку "Выбрать" и выбирает через проводник ДОКУМЕНТ с отчетом, который отправляется в базу данных. ВАЖНО: студенты, начиная с 3 курса (6 семестр) при загрузке работы в систему получают интерфейс, где им необходимо заполнить определенные поля о своей работе, на 6 семестре -2 поля, 7 семестр - 4 поля, 8 семестр 6 полей, ОДНО ИЗ ПОЛЕЙ ВСЕГДА - ТЕГИ, необходимы для поиска этой карточки другими студентами. Информация из этих полей записывается в базу данных в таблицу "КАРТОЧКА НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ".

Также, студент в своем интерфейсе может искать работы других студентов - ПОИСК, по ключевым словам. Студент вводит в поисковую строку запрос и получает иконки с названиями работ студентов, теги которых совпали с запросом, при клике на иконку открывается КАРТОЧКА НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ - те самые поля, которые заполняли студенты при загрузке документа (с 6 семестра). Сам документ не доступен для просмотра студентам, а только администратору.

Итого у студента 3 функции - загрузка документа в соответствии с заданием, редактирование карточки, поиск работ студентов.

﻿3) Внешний пользователь (посетитель сайта системы, не имеющий логина и пароля для авторизации) - при входе на главную страницу авторизации нажимает кнопку "Я заказчик/работодатель" и переходит в интерфейс внешнего пользователя. Внешнему пользователю доступны функции просмотра работ студентов, ТИП которых = ВКР, тоесть на главной странице своего интерфейса получает сразу список иконок с дипломами студентов, содержащими название работы, при клике на иконку открывается описание диплома - КАРТОЧКА НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ, состоящее из полей, заполняемых студентами при загрузке работы.

Также ему доступен поиск по ключевым словам, результат - совпадение по ключевым словам в КАРТОЧКАХ.

В самой системе по ТЗ должны присутствовать функция классификации работ - присвоение загруженной работе НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ по тегам - отдельная таблица в БД( id, Name, TAGS).

Возможно что-то упустил, по деталям сориентирую. Пишите