Примерное Т.З. выложил, от вас хотелось бы выслушать примерную цену и сроки. Людей без опыта подобной работы, неуверенных в своих силаж и желающих просто попробывать не беспокоить. Кидалы лесом, плачу через гарантов web money, через ...
Простой сайт
Нужно создать сайт, : без графики
http://web.archive.org/web/20090215172701/http://bablo.org.ru/ - точно такойже, только нужно еще будет при нажатии на кнопку сделать гиф анимацию и звук mp3, еще нужна форма для ввода любой из кошельков яндекса или вэб мани, после ввода и нажатия ОК - вывод текста небольшого
вот весь функционал
Кто предложит дешевле, с тем и буду работать, предоплата имееться!
связь оставляйте свои ICQ я сам свяжусь
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сделать интернет-магазин с функционалом www.troutfishing.ru (мой сайт) на тему ловли карпа и импортировать в него некоторые товары с www.salmoru.comЗакрыт14 лет назад
ДД, необходим простой сайт-визитка, который будет содержать пока 2 раздела, 1-о нас и 2-сам опросник. Опросник в виде 40 вопросов. Пользователь заходит на сайт в раздел опросника и отвечает на вопросы, выбирая ...Завершен14 лет назад
- $500
Ниже - подробное ТЗ. Написано сложно, извините. Те, кто чувствует заинтересованность в проекте, пж., не стесняйтесь писать/звонить уточнять детали. Из хорошего: у автора проекта есть очень четкое понимание того, каким должен быть конечный ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте!Нужно создать сайт на free шаблоне, примерно как этот http://futuredays.ru (он на wp) +поиск по дате и полям +внутри поста табы либо менюСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Привет! Требуется интернет-магазин. Приятный дизайн и отличный функционал приветствуются. Естественно, должны быть все необходимые для хорошего интернет-магазина опции. Примеры и ссылки можете направлять также и в личку. P.S. Дорогие варианты ...Завершен14 лет назад
- $67
нужен сайт под инфокиоск (работать будет под opera в режиме infokiosk). есть утвержденный эскиз. крупное меню на фоне одной картины. каждое меню имеет под меню. необходимы функции поиска, виртуальная клавиатура, кликабельность фото (увеличение фото), фоновая ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужен сайт визитка, крутой, продающий сайт. Есть четкое представление как он должен выглядеть и необходимый функционал. CMS желательно Joomla. Наличие портфолио и положительных отзывов обязательно. Предоплата имеется.Завершен14 лет назад
- $100
Нужен сайт с системой автоматической оплаты за информацию (пример betteam.ru)Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, собираемся делать сайт по заправке картриджей, что нужно сделать -Подобрать семантическое ядро (примерно 3к запросов) -Создание под эти запросы (сгруппированные) страницы (порядка 1000 страниц, на 1 страницу по 3 запроса ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад