Простой сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок370 просмотров

Нужно создать сайт, : без графики

http://web.archive.org/web/20090215172701/http://bablo.org.ru/ - точно такойже, только нужно еще будет при нажатии на кнопку сделать гиф анимацию и звук mp3, еще нужна форма для ввода любой из кошельков яндекса или вэб мани, после ввода и нажатия ОК - вывод текста небольшого

вот весь функционал

Кто предложит дешевле, с тем и буду работать, предоплата имееться!

связь оставляйте свои ICQ я сам свяжусь

14 лет назад
smsloves
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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