Простой сайт

Нужно создать сайт, : без графики

http://web.archive.org/web/20090215172701/http://bablo.org.ru/ - точно такойже, только нужно еще будет при нажатии на кнопку сделать гиф анимацию и звук mp3, еще нужна форма для ввода любой из кошельков яндекса или вэб мани, после ввода и нажатия ОК - вывод текста небольшого

вот весь функционал

Кто предложит дешевле, с тем и буду работать, предоплата имееться!

связь оставляйте свои ICQ я сам свяжусь