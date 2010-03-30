Простой сайт под ключ

Нужно сделать сайт для ознакомления с свадебной продукцией.

Функционал и дизайн должен быть сходным с http://www.slanovskiy.ru/

что были разделы: главная, контакты, отзывы, статьи, форма обратной связи и каталог продукции свадебной (где размещелась бы фото а при нажатии на него открывалось увеличеное фото и там я могла разместить много описания по данной позиции) Получается на подобии интернет магазина только без корзины и формы заказа и доставки.

Тоесть нужен типа каталог с возможностью связаться со мной. Это относительно структуры.

По дизайну - он должен быть гламурным, соответствовать свадебной тематике. Как http://www.slanovskiy.ru/

Самое главное чтоб на главной странице также постоянно менялись 3 фотографии которые я предоставлю. Возможно подключить проигрывание мелодии которую тоже предоставлю. Но нужно будет сделать чтоб пользователь мог её отключить.

По поводу админки, нужна простейщая чтоб разобралась такая блондинка как я и могла залить свои свадебные атрибуты, написать статьи, отредактировать контакты и новости. желательно на русском языке.

Движок выбирайте сами, роли не играет.

Хостинг и домен есть.

Буду сотрудничать с тем кто предложит самую приемлимую стоимость т.к. сейчас кризис а деньги любят счёт. Может кому то нужна работа для портфолио. Срок до двух недель.