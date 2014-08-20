Простой сайт-визитка натянуть на CMS

$100
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Закрыт19 заявок199 просмотров

Добрый день. Ищу опытного разработчика на Joomla или Wordpress для создания сайта визитки. Скайп, портфолио обязательно. Бюджет 3000руб. Срок 2-3дня. В приложении макет сайт. Все страницы будут в псд. Сработаемся, буду еще давать проекты разного уровня.

JoomlaWordPress
11 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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