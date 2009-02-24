Работа для ASP.NET программиста из СПб

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка148 просмотров
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Требуется ASP.NET программист строго из Санкт-Петербурга для работы по проектам (привязка UI)

Скилзы:

ASP.NET (VB.NET)

javascript

онлайн-доступность

строго из СПб

Работа удаленная со встречами по проекту 1-2 раза в неделю.

Резюме и портфолио ждем на: [email protected]

15 лет назад
tunnel
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад