Размещение ссылок на наш сайт. Регион - Германия

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки378 просмотров

Хотим закупить ссылки на наш сайт.  Сайт с доменной зоной de, регион - Германия. Сайт предоставления услуг, ждем ваши варианты.

3 года назад
guest_16608110508429
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Коля
 
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт психолога

    Необходимо разработать сайт для психолога на WordPress, используя шаблон или перенести с Tilda. Включает интеграцию купленных плагинов, настройку оплаты и доработку текстов для достижения привлекательного внешнего вида.

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать сайт

    Необходимо протестировать сайт с разных ролей и собрать дебаг задачи в Трелло. Включите скриншоты и ссылки на найденные проблемы. Подробности будут предоставлены выбранным кандидатам.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание стикеров

    $300

    Требуется разработать 10 уникальных стикеров на основе предоставленных референсов. Необходимо учитывать стиль и цветовую гамму для соответствия проектам. Ожидается качественное выполнение задач в срок.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт по подобию

    Требуется разработка сайта по аналогии с указанными ресурсами. Необходимо учесть функционал и дизайн, а также добавить возможности Казаньэкспресс. Все атрибуты будут приобретены. Ожидается профессиональный подход и внимательное отношение к деталям.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить сайт на хостинге и привязать домен

    Требуется разместить сайт на хостинге и привязать домен. Имеются исходники, необходимо выполнить все необходимые действия для успешного запуска сайта. Ожидается грамотная настройка и тестирование работоспособности.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработчик для создания сайта аренды номеров «под ключ» на WordPress. Необходима адаптивная верстка по макету из Figma. Сайт состоит из 4 основных страниц и вложенных категорий. Обеспечьте качественное отображение на всех устройствах и готовность к дальнейшему сотрудничеству для улучшения проекта и верстки внутренних страниц.

    FigmaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать сайт под ключ

    Необходимо разработать сайт под ключ с двумя основными функциями: реферальной программой и простой однокнопочной системой ввода номера телефона. Номер будет отправляться в CRM для учета рефералов. Дизайн предоставлен в Figma и должен быть адаптивным. Ожидается качественная реализация без проблем с макетом.

    Figma
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад