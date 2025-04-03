Разработать криптовалютную биржу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт14 заявок81 просмотр

Разработать криптовалютную биржу с функционалом, аналогичным указанным референсным платформам, но с уникальным дизайном и улучшенной безопасностью.


Возможно использовать как полностью вашего решения, так и доработка уже существующего решения на рынке

Верстка сайтовРазработка алгоритмовСоздание сайтов
месяц назад
Сергей
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18 дней назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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Лучший разработчик сайтов апреля
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