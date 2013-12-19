Разработать Landing-page из .psd

Необходимо разработать Лендинг. Макет в psd - скидываю на почту или Скайп исполнителя.

Лендинг в три прокрутки, при клике на картину - сайт прокручивается до следующей прокуртки

На каждой из страницы - слайдер фотографий (фото так же вышлю)

Сообщение из каждой формы должно быть уникальным.