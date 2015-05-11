Разработать онлайн-игру

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужно разработать онлайн-игру. Общая концепция такова: участникам предлагается пройти 10 уровней, каждый из которых представляет собой мини-лотерею. На игровую валюту участники приобретают «лотерейные билеты». Стоимость участия с повышением уровня также повышается.

Количество участников на каждом уровне — 5 человек. Для проведения розыгрыша игрокам предлагается зарезервировать место в своеобразной матрице. При этом формально один из них является «организатором», а другие четверо — просто участниками. Стоимость билета для всех одинакова.

Пройдя уровень в качестве участника, игроки могут стать организаторами следующих розыгрышей, открыв свои матрицы и набирая новых участников.

Перейти на следующий уровень можно, поучаствовав в предыдущем и в качестве участника, и в качестве организатора.

Призовой фонд каждого розыгрыша складывается из стоимости проданных билетов, но при этом делится не между пятью, а между четырьмя участниками — один из них «вылетает». При этом организатор розыгрыша получает свою долю всегда, а «вылетает» один из четырёх простых участников.

Игра может быть реализована как отдельный сайт с личными кабинетами участников. В личных кабинетах участникам предлагается приобретать игровую валюту, управлять своим счётом, смотреть статистику розыгрышей. На главной странице сайта — общая статистика (кол-во розыгрышей, выплаты, топ игроков).

Для вывода выигрыша предусмотреть обмен игровой валюты обратно на рубли. Для этого — подключить модули различных электронных систем.

Вот вкратце — общая концепция. Есть нюансы и подробности, которые буду обсуждать с конкретным исполнителем.

Бюджет — до 20 000 руб (400 usd).

Оплата — частями, по факту выполнения этапов взаимно согласованного графика работ. Без авансов и предоплат.

10 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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