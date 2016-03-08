Разработать сайт

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Закрыт1 заявка216 просмотров

Разработать сайт, смысл такой. Человек заходит на сайт . Регистрируется. Дальше чел вводит свои данные с других сайтов напишем.ру Студворк.орг Автор24.ру и всесдал , free-student.ru и при оформлении заказа, на одном сайте. Заказ улетает сразу на эти 5 сайтов. Грубо говоря нужна единая форма рассылки на сайты. При чем на сайтах разные формы.

Интересует возможно ли это сделать?

9 лет назад
rumta
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serhiyn
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$150
7 дней
Лечит мне про какой то локальный сервер, на который не пускает, указывает определенное время когда зайти, заходишь не пускает, как результат потраченное время, задача не выполнена! Не рекомендую.
Никак не выходит на связь, много раз просил согласовать время чтобы показать и сдать проект в ответ было лиш выложите на хостинг я посмотрю....

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serhiyn
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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