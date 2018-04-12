Сайт для предоставления импорт-экспорт услуг в КНР, простой, корпоративный стиль, сайт будет в себе вмещать как и услуги ВЭД так и собственные продукты на экспорт из Китая.
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Разработать сайт для детей. Сайт с личными кабинетами для детей и преподователей. Есть ссылка на похожий сайт.
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