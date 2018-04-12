Разработать сайт

Требуется разработать web-платформу, которая позволяла бы поставщикам услуг регистрироваться и публично размещать о себе информацию (в личном кабинете), а потребителям этих услуг видеть перечень поставщиков, но их контакты выдавать после оплаты в личном кабинете/либо быструю ...