Разработать сайт + интернет-магазин

Добрый день. Требуется сделать аналог сайта http://www.bingo-boom.ru Дизайн, верстка, программинг - все от вас. Пожелания - сделать это на ruby. Каждые 15 минут с сайтом идет обмен по технологии JSON (2 счетчика на главной). Каждый ...