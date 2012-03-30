Разработать сайт + интернет-магазин

Компании "МайсКлуб" необходима рабочая группа по долгосрочному ведению проекта miceclub.ru -функциональный портал подбора площадок для организации мероприятий. Предполагается длительное сотрудничество от полгода и больше. В Идеале хотелось бы найти серьёзную рабочую группу для совместной разработки ...
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Требуется разработка сайта с интернет магазином (тематика - компьютерное оборудование + продажа услуг). CMS обсуждается (возможна платная).
Дополнение_1: Для одобрения Вашей кандидатуры на данный проект желательно наличие портфолио.
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