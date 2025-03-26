Разработать сайт как wowhead.com

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Закрыт12 заявок44 просмотра

Нужно создать сайт как wowhead.com на yii 2.0. То есть копию вовхеда, нужно разработать както поинтереснее чем этот сайт...

YiiСоздание сайтов
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