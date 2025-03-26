Требуется разработать не-кастодиальный крипто-кошелек в формате Telegram Mini App с использованием Web3Auth MPC Core Kit. Приложение должно обеспечивать управление криптовалютами, отправку и получение, обмен, а также интеграцию с предоплаченными картами. Основные функции включают авторизацию через Telegram, поддержку нескольких блокчейнов и доступ к истории транзакций. Ожидается создание удобного интерфейса и высокая скорость работы.