Разработать сайт художника.

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Завершен27 заявок257 просмотров

Всем доброго времени суток!

Нужно разработать сайт для художника. Главная цель сайта - познакомить посетителей с его работами и получать заказы на работы. Таким образом, основной функционал: удобная, быстро загружаемая галерея с описанием каждой работы и форма обратной связи.

Крайне желательно делать сайт на какой-либо CMS, желательно не собственной разработки, чтобы в дальнейшем не было проблем с доработками в случае потери контакта с исполнителем.

Так выглядел сайт раньше: http://web.archive.org/web/20140517012558/http://artbessonov.ru/

Объем работ и общее представление о будущем сайте по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MjVj/rUUNhsgSW

Прошу внимательно ознакомиться.

9 лет назад
eugen2k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
9 лет назад
$120
7 дней
Спасибо Ксении за выполненную работу. Всегда на связи, на все вопросы дает ответы. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
9 лет назад
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