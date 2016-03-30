Привет надо сделать вот такой сайт http://landmarketing.ru 1 в 1 ( может чуть чуть отличаться) 1. навигация 2. меню и т. д Контент с меня. Ставьте сроки и цены и ...
Разработать сайт художника.
Всем доброго времени суток!
Нужно разработать сайт для художника. Главная цель сайта - познакомить посетителей с его работами и получать заказы на работы. Таким образом, основной функционал: удобная, быстро загружаемая галерея с описанием каждой работы и форма обратной связи.
Крайне желательно делать сайт на какой-либо CMS, желательно не собственной разработки, чтобы в дальнейшем не было проблем с доработками в случае потери контакта с исполнителем.
Так выглядел сайт раньше: http://web.archive.org/web/20140517012558/http://artbessonov.ru/
Объем работ и общее представление о будущем сайте по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MjVj/rUUNhsgSW
Прошу внимательно ознакомиться.
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