Разработать сайт художника.

Всем доброго времени суток!

Нужно разработать сайт для художника. Главная цель сайта - познакомить посетителей с его работами и получать заказы на работы. Таким образом, основной функционал: удобная, быстро загружаемая галерея с описанием каждой работы и форма обратной связи.

Крайне желательно делать сайт на какой-либо CMS, желательно не собственной разработки, чтобы в дальнейшем не было проблем с доработками в случае потери контакта с исполнителем.

Так выглядел сайт раньше: http://web.archive.org/web/20140517012558/http://artbessonov.ru/

Объем работ и общее представление о будущем сайте по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MjVj/rUUNhsgSW

Прошу внимательно ознакомиться.