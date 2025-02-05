Разработать сайт на Tilda

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Закрыт13 заявок332 просмотра

Техническое задание:

1. Общая информация:

Цель: Создать одностраничный сайт, представляющий агентство, специализирующееся на маркетинге и управлении OnlyFans аккаунтами, с акцентом на привлечение новых моделей для сотрудничества.

Аналог: bunny-agency.com

2. Структура сайта:

Сайт должен содержать следующие секции:

Главный экран (Hero Section):

Название агентства.

Слоган, отражающий миссию компании.

Кнопка призыва к действию (например, "Подать заявку").

О нас (About Us):

Краткая информация об агентстве: история, миссия, ценности.

Достижения и опыт работы.

Наши услуги (Our Services):

Подробное описание предоставляемых услуг, таких как:

Управление аккаунтами OnlyFans.

Маркетинговые стратегии и продвижение.

Создание и оптимизация контента.

Поддержка и обучение моделей.

Наши модели (Our Models):

Примеры успешных моделей с краткими историями успеха.

Фотогалерея с изображениями моделей (с согласия).

Отзывы (Testimonials):

Реальные отзывы от текущих или бывших моделей.

Цитаты и рейтинги.

Результаты (Results):

Статистика и кейсы успешных проектов.

Графики или инфографика, демонстрирующие рост доходов моделей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Ответы на распространенные вопросы потенциальных моделей.

Контактная информация (Contact Us):

Форма для подачи заявки на сотрудничество.

Контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, ссылки на социальные сети.

Подвал (Footer):

Повторение контактной информации.

Ссылки на политику конфиденциальности и условия использования.

Копирайт и год.

3. Функциональные требования:

Адаптивный дизайн: Сайт должен корректно отображаться на различных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны).

Быстрая загрузка: Оптимизация для быстрой загрузки страниц.

SEO-оптимизация: Базовая оптимизация для поисковых систем.

Интеграция с социальными сетями: Ссылки на профили агентства в Instagram, Twitter и других платформах.

Форма обратной связи: Возможность отправки заявок с уведомлением на указанный email.

Мультиязычность: Возможность добавления нескольких языков (например, английский и русский).

4. Технические требования:

Платформа: Предпочтительно использование CMS (например, WordPress) для удобного управления контентом.

Хостинг: Рекомендации по выбору хостинга и доменного имени.

Безопасность: Внедрение SSL-сертификата и базовых мер безопасности.

5. Дизайн и стиль:

Цветовая схема: Современные и привлекательные цвета, соответствующие бренду.

Шрифты: Читаемые и современные шрифты.

Изображения: Высококачественные изображения с оптимизацией для веба.

SEOTildaАдаптивный дизайнДизайн лендингов
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VitaliiKo
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