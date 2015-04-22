Разработать сайт по поиску Репетиторов

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Закрыт9 заявок161 просмотр

Здравствуйте. Нужно разработать сайт по поиску Репетиторов. Функционал полностью как у сайта http://www.repetitor30.ru/. Дизайн должен быть выполнен в стиле минимализм. Cms желательно 1С-Битрикс

10 лет назад
nicstudio
Антон 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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