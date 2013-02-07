Разработать сайт по юр. услугам в Испании, 3 языка

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок149 просмотров
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Сайт будет тех языковый. Причем нужно автоматически определять откуда клиент и подставлять ему сразу нужный язык, НО если он захочет, то клиент может поменять язык и эта настройка сохраниться в его системе.

Наполнение сайте не нужно, т.е. тестовые бредостатьи вставлять для просто демонстрации. Более того у нас есть человек и если что мы дадим данные как должно выглядеть меню или еще что на других языках.

На сайте должно быть:

1. Информация по юридическим услугам, оказываемых компанией на территории Испании, сопровождению и помощи в различных ситуациях, подготовки иммиграции в Испанию. Просто структура с бредо статьями.

2. Информация на трех языках, зона ру- русский, зона ком испанский и английский.

Как это технически сделать - нам все равно, главное чтобы работало и с поисковиками была совместима хорошо!

3. Размещения основных услуг на первой странице для индексации в поисковых системах.

4. Форум - для общение и обсуждение вопросов и проблем с клиентами, для клиента должно быть минимум преград при регистрации на нем

его также подцепить к 3 языкам.

5. Рубрика вопросы и ответы.

6. Почта.

Также нужно чтобы сайт управлялся из нутри целиком и менеджер мог поменять название и описание не только статей на 3 языках и форуме но и структуры сайта - разделов меню и т.д.

Приблизительная схема во вложении в формате Эксель.

Пример конкурента:

http://www.spanishabitat.ru/services/support-services/uridicheskie-uslugi

Какие дизайны понравились:

www.Rbrettlaw.com - подходит по структуре и цвету

Www.huntsmanattorneys.com - подходит, учитывая направление юр. услуг и недвижимости

Требуется разработать красивый дизайн, посадить его на надежную и простую платформу причем, чтобы все индексировалось поисковиками на ура с использованием всех стандартов SEO.

Нам нравиться система wordpress.

Дизайн не должен быть сильно перегружен графикой, идеально дизайн должен быть ГИБКИМ, т.е. резиновый сайт.

11 лет назад
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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