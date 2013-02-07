Разработать сайт по юр. услугам в Испании, 3 языка

Сайт будет тех языковый. Причем нужно автоматически определять откуда клиент и подставлять ему сразу нужный язык, НО если он захочет, то клиент может поменять язык и эта настройка сохраниться в его системе.

Наполнение сайте не нужно, т.е. тестовые бредостатьи вставлять для просто демонстрации. Более того у нас есть человек и если что мы дадим данные как должно выглядеть меню или еще что на других языках.

На сайте должно быть:

1. Информация по юридическим услугам, оказываемых компанией на территории Испании, сопровождению и помощи в различных ситуациях, подготовки иммиграции в Испанию. Просто структура с бредо статьями.

2. Информация на трех языках, зона ру- русский, зона ком испанский и английский.

Как это технически сделать - нам все равно, главное чтобы работало и с поисковиками была совместима хорошо!

3. Размещения основных услуг на первой странице для индексации в поисковых системах.

4. Форум - для общение и обсуждение вопросов и проблем с клиентами, для клиента должно быть минимум преград при регистрации на нем

его также подцепить к 3 языкам.

5. Рубрика вопросы и ответы.

6. Почта.

Также нужно чтобы сайт управлялся из нутри целиком и менеджер мог поменять название и описание не только статей на 3 языках и форуме но и структуры сайта - разделов меню и т.д.

Приблизительная схема во вложении в формате Эксель.

Пример конкурента:

http://www.spanishabitat.ru/services/support-services/uridicheskie-uslugi

Какие дизайны понравились:

www.Rbrettlaw.com - подходит по структуре и цвету

Www.huntsmanattorneys.com - подходит, учитывая направление юр. услуг и недвижимости

Требуется разработать красивый дизайн, посадить его на надежную и простую платформу причем, чтобы все индексировалось поисковиками на ура с использованием всех стандартов SEO.

Нам нравиться система wordpress.

Дизайн не должен быть сильно перегружен графикой, идеально дизайн должен быть ГИБКИМ, т.е. резиновый сайт.