Разработать сайт по юр. услугам в Испании, 3 языка

Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт будет тех языковый. Причем нужно автоматически определять откуда клиент и подставлять ему сразу нужный язык, НО если он захочет, то клиент может поменять язык и эта настройка сохраниться в его системе.
Наполнение сайте не нужно, т.е. тестовые бредостатьи вставлять для просто демонстрации. Более того у нас есть человек и если что мы дадим данные как должно выглядеть меню или еще что на других языках.
На сайте должно быть:
1. Информация по юридическим услугам, оказываемых компанией на территории Испании, сопровождению и помощи в различных ситуациях, подготовки иммиграции в Испанию. Просто структура с бредо статьями.
2. Информация на трех языках, зона ру- русский, зона ком испанский и английский.
Как это технически сделать - нам все равно, главное чтобы работало и с поисковиками была совместима хорошо!
3. Размещения основных услуг на первой странице для индексации в поисковых системах.
4. Форум - для общение и обсуждение вопросов и проблем с клиентами, для клиента должно быть минимум преград при регистрации на нем
его также подцепить к 3 языкам.
5. Рубрика вопросы и ответы.
6. Почта.
Также нужно чтобы сайт управлялся из нутри целиком и менеджер мог поменять название и описание не только статей на 3 языках и форуме но и структуры сайта - разделов меню и т.д.
Приблизительная схема во вложении в формате Эксель.
Пример конкурента:
http://www.spanishabitat.ru/services/support-services/uridicheskie-uslugi
Какие дизайны понравились:
www.Rbrettlaw.com - подходит по структуре и цвету
Www.huntsmanattorneys.com - подходит, учитывая направление юр. услуг и недвижимости
Требуется разработать красивый дизайн, посадить его на надежную и простую платформу причем, чтобы все индексировалось поисковиками на ура с использованием всех стандартов SEO.
Нам нравиться система wordpress.
Дизайн не должен быть сильно перегружен графикой, идеально дизайн должен быть ГИБКИМ, т.е. резиновый сайт.
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