Разработать сайт под ключ WordPress, от начала до конца

$2000
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Закрыт16 заявок139 просмотров

Задача создать клон сайта - https://yummy-anime.ru как тему на WordPress.

Берем все функции и дизайн, кроме:

  1. Личного кабинета и вырезаем все с ним связанное.

  2. Дополнительно добавляем блок описания аниме после комментариев.

Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите yummy-anime в заявке.

WordPressСоздание сайтов
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