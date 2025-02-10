Требуется создать тему на WordPress под ключ с 5 страницами и функцией смены светлой и темной темы. Верстка подготовлена, но нуждается в доработках. Необходимо обеспечить скорость 95+ по Google Speed для ПК и мобильных устройств. Комментарии и плеер не требуются. Все детали будут предоставлены в личной переписке.