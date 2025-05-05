Требуется создать полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать только чистый код, без CMS. Ожидается использование современных технологий, таких как React, Vue или Node.js.
Разработать веб сайт по продаже б/у техники
Требуется создать полноценный сайт по продаже Б/У техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель.
Не использовать CMS (типа WordPress, Tilda и т.д.) — только чистый код, с фронтом и бекендом (React, Vue, Node.js, или другой современный стек).
Выбранный исполнитель
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