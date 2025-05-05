Разработать веб сайт по продаже б/у техники

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка5 просмотров

Требуется создать полноценный сайт по продаже Б/У техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель.

Не использовать CMS (типа WordPress, Tilda и т.д.) — только чистый код, с фронтом и бекендом (React, Vue, Node.js, или другой современный стек).

Node.jsReactVue.jsРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
10 дней назад
guest_1746215681093
10 дней в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

jks64
18 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
10 дней назад
$5
3 дня
Сделал всё в срок, правки сделал быстро
хороший чувак

Заявки фрилансеров

jks64
18 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
10 дней назад