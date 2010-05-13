Разработчики

Требования: Обязательно: * практический опыт использования PHP, MySQL и JavaScript - 2 года * знание технологий, языков и форматов: PHP, DHTML/CSS/JavaScript, XML, JSON, AJAX, оптимизация SQL-запросов * опыт ООП-разработки, понимание MVC-архитектуры * опыт работы с PHP- и JS- фреймворками * умение разбираться ...
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Здравствуйте, фрилансеры. Осуществляется набор в команду разработчиков и менеджеров на удаленную работу. Кто нужен:
1) Дизайнер сайтов (знанию photoshop, adobe illustrator, креативность)
2) Верстальщик (Xhtml 1.0 Strict, Transitional либо 1.1 валидно. Кроссбраузерность верстки, знание современных концепций верстки, Java Script на самом высоком уровне, знание распространенных cms).
3) Серверный программист (php либо любой другой серверный язык). Проекты брать будем только крупные, потому нужен человек, который виртуозно программирует, сможет в одиночку осилить огромный проект без лишних временных затрат и багов. Знание современных cms. Можно команду программистов
4) Менеджер по поиску клиентов. Требуется человек, который будетпостоянно обеспечивать всю команду заказами. 15% от заказа. Клиент считается найденным с момента предоплаты
5) Флеш-аниматор (небольшие проекты типа баннеров)
Требования к кандидатам:
1) Ответственность. Был негативный опыт с программистами и верстальщиками, когда они в самый ответственный момент бросали проект и, найдя что то более денежное, уходили, подставив всех. Тех, кто рассматривает мой проект как небольшую подработку, просьба не беспокоиться. Безответственные, не пишите сюда.
2) Профессионализм. Также был опыт с фрилансерами – выпендрежниками. Пустозвоны, не умеющие ровным счетом ничего, считающие себя супер профессионалами.
3) Умение работать в команде. Очень важная черта
Кого просим не беспокоиться:
1) Безответственных
2) Бракоделов и непрофессионалов
3) Тех, кто считает этот проект маленькой подработкой
4) Тех, кто меньше полугода на фрилансе
5) Тех, у кого пусто в портфолио ( в этом случае вы должны будете выполнить тестовое задание).
6) Глупых, ленивых, наглых, кидал
7) Зажравшихся (прошу прощения за грубый эпитет) фрилансеров
Внимание! Имейте, пожалуйста ввиду, что это не маленькая подработка. Речь идет о масштабном проекте, по созданию сначала команды надежных профессионалов, с перспективой создания собственной студии. Отнеситесь к этому серьёзно. Кто не уверен в своих силах, не пишите, не тратьте ни моё, ни свое время и нервы.
Прошу связаться со мной. Пишите либо сюда, либо в личку. Можете писать прямо на почту [email protected], .Будем оговаривать и обсуждать.
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