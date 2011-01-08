Разработчики сайтов, сео-специалисты

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки243 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Известная в СПб компания, оказывающая различные услуги корпоративным клиентам, открывает новое направление бизнеса - студию по разработке и продвижению сайтов полного цикла.

Приглашаем к сотрудничеству:

- отдельных специалистов-фрилансеров,

- некрупные web-студии, уже сложившиеся команды специалистов и т.п. коллективы, согласные работать под нашим брендом.

Также требуется руководитель студии (с соответствующим опытом).

Условия обсуждаются. Пожалуйста, присылайте подробные резюме, портфолио (обязательно), приемлемые для Вас варианты сотрудничества.

При рассмотрении заявки проживание хотя бы одного представителя Вашей команды в СПб является преимуществом.

Ждем предложений на e-mail [email protected] (через weblancer обсуждение не ведется).

Просим отнестись с пониманием, если ответ придет не в тот же день.

13 лет назад
Hinn
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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