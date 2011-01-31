Разработка аналога сайта della.by

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Закрыт8 заявок217 просмотров

Нужно разработать полный аналог сайта della.by и сделать его продвижение в поисковых машинах Google, Yandex.

14 лет назад
FrozenBird
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров