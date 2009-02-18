Разработка аналога социальной сети

Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации до 1 сентября повторное предложение в связи расчетом проекта icq: 55663197 skype: sdasler
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать соц. сеть, аналог vkontakte.ru/odnoklassniki.ru и им подобных, "под ключ".
Указывайте сроки и стоимость разработки.
P.S. Писать только тем, кто в теме!
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