Разработка городского портала

Добрый день!

Кто может взяться за такую вот работку?:

на ДЛЕ либо СОБСТВЕННОМ движке ( если другой движ, пишите почему ) сделать ресурс городского портала

всяких примочек типа погода, курсы валют и т.д. цеплять не нужно, другими словами это будет каталог предприятий и т.п.

основное это:

- регистрация\авторизация

- поиск

- Форум

- добавления материала в каталог ( ну естественно с возможностью залить фото и.т.д )

Естественно это очень кратко, составим вместе ТЗ

предлагайте свою цену ( бюджет небольшой )

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