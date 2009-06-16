Разработка и продвижение сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок383 просмотра

Требуется разработка и раскрутка сайтов для продаже связи IP телефонии, , а также их сопровожение.

С предложениями обращайтесь по ICQ 258775514 или емаил.

16 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров