Создание личного сайта стримера на платформе Wordpress. Сайт будет включать бонусную систему для зрителей, личный кабинет и каталог наград. Баллы начисляются за ввод кодовых слов. Ознакомьтесь с примером сайта и ТЗ для более детального понимания требований и функционала.
Разработка игрового сайта
Ищу специалиста для разработки сайта под ключ по примеру другого сайта.
Необходимо разработать дизайн+вёрстка+функционал под ключ .
Также рассмотрю приобретение готового сайта,если у Вас такой имеется.
Из важного функционала, пополнение внутриигрового счёта, настройка платёжных систем для пополнения/вывода.
Дизайн строго в чёрно-оранжевом цвете(пример вышлю).
Бюджет и сроки обговариваются в зависимости от объёма работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»15 заявокОткрыт12 дней назад
- $600
Требуется разработка многостраничного сайта под ключ для консалтинга. Необходимы дизайн (десктоп + мобильная версия), верстка и настройка на WordPress. Сайт должен быть строгим, современным и адаптивным, обеспечивать высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Бюджет — 600 долларов, срок выполнения — 14 дней.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 дней назад
- $300
Требуется разработать сайт аналог pickerwheel.com с сохранением всех разделов и добавлением мультиязычности. Необходимо внести изменения в дизайн. Внимательное изучение задания перед заявкой обязательно.Сайты «под ключ»24 заявкиОткрыт14 дней назад
- $185
Требуется разработка сайта на WordPress с учетом SEO-оптимизации. Сайт должен быть создан на основе предоставленного примера и доступен на трех языках: чешском, русском и английском. Домен и хостинг уже приобретены. Все переводы будут предоставлены.Сайты «под ключ»22 заявкиОткрыт15 дней назад
Необходимо открыть онлайн-магазин на платформе Shopify. Требуется полное создание сайта «под ключ», включая настройку дизайна и функционала для успешной торговли.Сайты «под ключ»10 заявокОткрыт17 дней назад
Требуется разработка сайта для бухгалтерского бюро на WordPress. Необходим адаптивный дизайн, мультиязычность (PL, RU), SEO-оптимизация и интеграция с CRM. Главная страница должна включать интерактивные элементы, такие какСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 дней назад
Требуется разработать каталожный сайт на WordPress с нуля для стоматологической лаборатории. Необходимо создать 5 страниц. Сроки выполнения — 3-4 недели. Дизайн не имеет шаблона и будет согласовываться с отдельно нанятым дизайнером. Возможна удаленная работа.Сайты «под ключ»17 заявокОткрыт18 дней назад
- $250
Требуется разработка имиджевого сайта-визитки на WordPress с каталогом эксклюзивных товаров. Необходимо установить шаблон, настроить его и заполнить контентом по 1 товару в каждую категорию. Все детали ТЗ уже описаны. Ожидается оперативное выполнение по доступной цене.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 дней назад
Требуется специалист для переноса онлайн-школы на платформу Uscreen. Необходимо создать сайт и полностью его оформить. Работа выполняется под ключ, включая все этапы разработки и дизайна.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 дней назад
- $500
Необходимо разработать одностраничный сайт для продаж батарей. Сайт должен содержать около 20 позиций, размещенных на одной странице, и включать форму для заказов с ручной обработкой. Проект требует внимания к дизайну и удобству использования.Сайты «под ключ»43 заявкиОткрыт22 дня назад