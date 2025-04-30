Разработка игрового сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт25 заявок84 просмотра

Ищу специалиста для разработки сайта под ключ по примеру другого сайта.

Необходимо разработать дизайн+вёрстка+функционал под ключ .

Также рассмотрю приобретение готового сайта,если у Вас такой имеется.

Из важного функционала, пополнение внутриигрового счёта, настройка платёжных систем для пополнения/вывода.

Дизайн строго в чёрно-оранжевом цвете(пример вышлю).

Бюджет и сроки обговариваются в зависимости от объёма работ.

Адаптивный дизайнВерстка сайтовДизайн сайтовИнтеграция платежных системСоздание сайтов
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