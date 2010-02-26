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Разработка интернет магазина
Требуется програмист хорошо знающий 1с битрикс,для разработки дизайна,структуры ,дерева интернет магазина кабельной и электротехнической продукции интегрированного с 1с.Способ обмена с 1с:1. конфигурация-справочник номенклатуры,заказ покупателя(стадии),регистр остатков,регистр резервов либо 2.структура таблиц битрикса.www.21vek-220v.ru/-похожи... магазин по номенклатуре ,дизайн хотелось бы получше,иерархия немного другая -3 ступени.Требуется профессионал ,магазин нужен вчера.Мои контакты моб 8-926-907-9222,раб 987-32-73 доб 108 Строкин Михаил.Желающих создать этот проект приглашам на переговоры ежедневно с 9-00до 18-00 .схема проезда в наш офис в контактах на сайте нашей компании -atrilor.ru/,e-mail:[email protected]
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