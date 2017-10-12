Разработка корпоративного сайта

Есть готовая верстка ~10 страниц.

Работа включает в себя 2 этапа:

1) разработка функционала и натяжка верстки

2) перенос контента со старого сайта (contao CMS) на новый: страницы услуг, статьи, портфолио, вторичные страниц (цены, контакты, вакансии, отзывы и пр)

Т.е., если глобально, то требуется на основе готовой верстки и старого сайта сделать новый сайт и подготовить его к запуску.

Есть общие требования по разработке, на основе которых необходимо реализовать функционал:

https://docs.google.com/document/d/19UEtTP44LeGk2wjmoI_xFvDdT-HBoAriHs9AdI7i3XQ/edit

Платформа реализации - WP

Старый сайт - profremontmebeli.ru

Макеты - https://yadi.sk/d/V3Ot_sKZ3MY2d8