Приветствую.

Необходима разработка партнерской программы с нуля и под ключ. Написание скриптов по взаимодействию с биллингом, вебмастерами и админка. Верстка и натягивание дизайна.

Работа достаточно интересная, видимо нелегкая, поэтому ищу профессионала. С ним и обсужу тз, сроки и оплату. Желательно кандидатура из Москвы для встречи и бесед)

Возможна дальнейшая поддержка проекта.

Пример реализации для оценки подходит ли ваш уровень - loadpays.com happytraffic.biz handycash.biz. То есть нужно что-то такое, но со своими свистелками)

Имея выше пример реализации, укажите примерную стоимость подобной работы и сроки. От этого тоже буду отталкиваться)

Спасибо