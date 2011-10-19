Разработка портала по типу rabota.ua

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Закрыт13 заявок213 просмотров

Разработка портала по типу rabota.ua

Интересует цена, сроки, на чем предположительно будете разрабатывать (КМС), был ли опыт разработки подобных проектов

Максимально полный ответ дополнительный плюс к выбору исполнителя,потому постарайтесь подробно расписать все пункты.

Желательно все заявки дублировать на емейл (tevik.art(ГАВ)gmail.com). Благодарю!

14 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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