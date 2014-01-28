Разработка проекта мед тематики.

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка139 просмотров

Разработать проект медицинской тематики: дизайн, верстка, разработка функционала, внедрение, оптимизация и т.д. Полностью под ключ.

ТЗ прикреплено в файле.

11 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$550
27 дней
Все выполнено по ТЗ. Сложный проект. Постоянно на связи. Функционал устраивает на все 100. Спасибо за работу.
Интересный проект, спасибо.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта с 0 в два этапа.

    Требуется человек для разработки функционала финансового сайта. Краткое описание: Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться части объектов для продажи. Основная суть состоит в том, что пользователи приобретают право доходности ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт "натяжные потолки"

    Хочется видеть сайт на подобии genvik.ru, иметь ту же структуру, цвета (?), шрифты и информацию. Фото предоставлю, текст тоже. Возможно это будет копия даного сайта или вы предложите лучший вариант. CMS не имеет значения, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта под OpenCart

    $150

    Требуется создание сайта под OpenCart последней версии. Сайт на тему ремонт бытовой техники и продажа запчастей. Работа состоит из 2 этапов: 1. Предоставить мне готовый магазин ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений

    Нужно разработать доску объявлений. Дизайн будет готов. Есть одна страница. на которой выдается списком карточки объявлений. Они разделены на 2 группы. Одна группа - для платных объявлений. Другая для бесплатных За дополнительную ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Symfony2

    $2500

    Добрый день ,на написание крупного проекта требуются разработчики оплата по часовая, список задач есть

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать лендинг

    $300

    Сделать лэндинг (сверстать по макету и примеру существующего лэндинга, дополнить картинками, разместить на готовом хостинге). Подробное описание проекта см. в ТЗ. Стоимость проекта - 10 000 русских рублей.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сервис перевозок

    Необходимо создать достаточно крупный сервис перевозок. По приложенным макетам понятен почти весь функционал. Большая просьба внимательно ознакомится с макетами, прежде чем указывать стоимость и сроки. Обязательно указывайте на какой CMS ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для сети учебных центров на Yii

    $1000

    Требуется грамотное (без повторяющегося кода) создание сайта на фреймворке Yii для учебного центра с разветвленной сетью филиалов. Структура сайта должна быть разветвленной и масштабируемой. Состоять из первой страницы заставки с выбором ...

    Yii
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад