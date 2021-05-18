Разработка проекта с «0». Крупный и международный маркетплейс.

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модуль Security

Авторизовать пользователя по логину и паролю Авторизовать администратора по логину и паролю Авторизовать владелец трансляции по логину и паролю Проверить, пользователь авторизован на одном устройстве, закрыть доступ для ранее зарегистрированных сессией. Распределить права доступа к ресурсам: · неавторизированный пользователь, · авторизированный пользователь, · администратор, · авторизированный владелец видео, · Шифровать данные сессии.

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модуль Customer

Свойства: · Имя пользователя (обязательное поле, только буквы) · Фамилия пользователя (обязательное поле, только буквы) · Логин (userName) (обязательное поле, буквы, цифры, длина от 8 до ______) · E-mail (обязательное поле, проверка на форму E-mail) · Password (обязательное поле, буквы, цифры, спец

символы, длина от 8 до ) · Статус (CREATE, ACTIVE, BLOCK, REMOVE …) · Доступ к камере (обязательное поле, логическое) · Доступ к микрофону (обязательное поле, логическое) · Поле подтвердить условия сотрудничества (обязательное поле, логическое) · Токен для верификации почты (обязательное поле, строка, генерируют система) · Срок действия токена (обязательное, целое число. Генерирует система) · Аватар (строка, не обязательное поле, путь к картинке) · Номер карты (не обязательное поле, цифры, поле заполняется в личном кабинете) · Срок действия карты (не обязательное поле, поле заполняется в личном кабинете, дата мм/гг) · Пол (не обязательное поле) · Дата рождения (не обязательное поле) · Семейное положение (не обязательное поле) · Дети (не обязательное поле) · Авто (не обязательное поле) · Домашние животные (не обязательное поле) Методы: · Регистрация пользователя (пользовательский). При регистрации Статус установить CREATE. · Верификация почты пользователя. При подтверждении почты статус установить ACTIVE · Восстановить пароль (пользовательский) · Логин (пользовательский). При логине закрыть сессии на других устройствах. · Логаут (пользовательский) · получить пользователя по username (пользовательский) · Обновить свойства пользователя (пользовательский) · Восстановить пароль (пользовательский) · Удалить пользователя (пользовательский). При удалении статус установить REMOVE · Получить список пользователей с пэйдженгом (администраторский) · Получить список всех пользователей (администраторский) · Получить одного пользователя (администраторский) · Изменить свойства пользователя (администраторский). · Изменить статус пользователя (Администраторский) · Удалить пользователя (администраторский). При удалении статус установить REMOVE · Фильтры пол, возраст, наличие авто ….

модуль Administrator

Свойства: · Имя пользователя (обязательное поле, только буквы) · Фамилия пользователя (обязательное поле, только буквы) · Логин (userName) (обязательное поле, буквы, цифры, длина от 8 до) · E-mail (обязательное поле, проверка на форму E-mail) · Password (обязательное поле, буквы, цифры, спец

символы, длина от 8 до ) · Аватар (необязательное поле ) · Статус (ACTIVE, BLOCK, REMOVE …) Методы: · Регистрация администратора (администраторский) · Верификация почты администратора. · Логин (администраторский) · Логаут (администраторский) · получить администратора по username (администраторский) · Обновить свойства администратора (администраторский) · изменить пароль (администраторский) · Получить список администраторов с пэйдженгом (администраторский) · Получить список всех администраторов · Получить одного администратора (администраторский) · Изменить свойства администратора (администраторский). · Изменить статус администратора(Администраторский) ·

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модуль playlist

Свойства: · Путь к трансляции (Строка, обязательное поле) · Владелец трансляции (строка, обязательное поле) · уровень трансляции (всемирный, региональный, местный, частный) · Цена (целое, обязательное поле) · Частота трансляции (целое, обязательное поля) · Время трансляции (обязательное поля) Методы: · Сформировать playList из списков владельцев трансляций · Получить список трансляций (пользовательский) · Получить список трансляций по пользовательскому фильтру: уровень, цена, частота трансляции (пользовательский) · Получить список трансляций с пейдженгом (администраторский) · Удалить трансляцию (администраторский) · Получить количество трансляций (администраторский)

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модуль broadcast

Свойства: · Имя трансляции (строка, обязательное поле) · Пользователь username (строка, обязательное поле) · Длительность трансляции (длинное целое) · Время трансляцию засчитать (логическое, начальное значение false) Методы: · Начать трансляцию для пользователя · Получить изображение с камеры пользователя · проанализировать изображение (изображение сделано не с фото, распознать лицо) · засчитать время трансляции, если анализ изображения true · Завершить трансляцию

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модуль Filter

Свойства: · username пользователя (строка, обязательное поле) · уровень трансляции (всемирный, региональный, местный, частный) · желаемые темы (список строк) · максимальный тариф (логической) Методы: · Сохранить фильтр (пользовательский) · Обновить фильтр (пользовательский) · Найти фильтр по username (пользовательский) · Удалить фильтр

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Модуль Анализ Изображения

Внешняя библиотека «Компьютерное зрение»

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