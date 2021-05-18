Разработка проекта с «0». Крупный и международный маркетплейс.

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Закрыт5 заявок1057 просмотров

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модуль Security

Авторизовать  пользователя по логину и паролю Авторизовать  администратора по логину и паролю Авторизовать  владелец трансляции по логину и паролю   Проверить, пользователь авторизован на одном устройстве, закрыть доступ для ранее зарегистрированных сессией. Распределить права доступа к ресурсам: ·         неавторизированный пользователь, ·         авторизированный пользователь, ·         администратор, ·         авторизированный владелец видео, ·         Шифровать данные сессии.

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модуль Customer

Свойства: ·         Имя пользователя (обязательное поле, только буквы) ·         Фамилия пользователя (обязательное поле, только буквы) ·         Логин (userName) (обязательное поле, буквы, цифры, длина от 8 до ______) ·         E-mail (обязательное поле, проверка на форму  E-mail) ·         Password (обязательное поле,  буквы, цифры, спец

символы, длина от 8 до ) ·         Статус (CREATE, ACTIVE, BLOCK, REMOVE …) ·         Доступ к камере (обязательное поле, логическое) ·         Доступ к микрофону (обязательное поле, логическое) ·         Поле подтвердить условия сотрудничества (обязательное поле, логическое) ·         Токен для верификации почты (обязательное поле, строка, генерируют система) ·         Срок действия токена (обязательное, целое число. Генерирует система) ·         Аватар (строка, не обязательное поле, путь к картинке) ·         Номер карты (не обязательное поле, цифры, поле заполняется в личном кабинете) ·         Срок действия карты (не обязательное поле, поле заполняется в личном кабинете, дата мм/гг) ·         Пол (не обязательное поле) ·         Дата рождения (не обязательное поле) ·         Семейное положение (не обязательное поле) ·         Дети (не обязательное поле) ·         Авто (не обязательное поле) ·         Домашние животные (не обязательное поле) Методы: ·         Регистрация пользователя (пользовательский). При регистрации Статус установить CREATE. ·         Верификация почты пользователя. При подтверждении почты статус установить ACTIVE ·         Восстановить пароль (пользовательский) ·         Логин (пользовательский). При логине закрыть сессии на других устройствах. ·         Логаут (пользовательский) ·         получить пользователя по username (пользовательский) ·         Обновить свойства пользователя (пользовательский) ·         Восстановить пароль (пользовательский) ·         Удалить пользователя (пользовательский). При удалении статус установить REMOVE ·         Получить список пользователей с пэйдженгом (администраторский) ·         Получить список всех пользователей (администраторский) ·         Получить одного пользователя (администраторский) ·         Изменить свойства пользователя (администраторский). ·         Изменить статус пользователя (Администраторский) ·         Удалить пользователя (администраторский). При удалении статус установить REMOVE ·         Фильтры пол, возраст, наличие авто ….  

модуль Administrator

Свойства: ·         Имя пользователя (обязательное поле, только буквы) ·         Фамилия пользователя (обязательное поле, только буквы) ·         Логин (userName) (обязательное поле, буквы, цифры, длина от 8 до) ·         E-mail (обязательное поле, проверка на форму  E-mail) ·         Password (обязательное поле,  буквы, цифры, спец

символы, длина от 8 до ) ·         Аватар (необязательное поле ) ·         Статус (ACTIVE, BLOCK, REMOVE …) Методы: ·         Регистрация администратора (администраторский) ·         Верификация почты администратора. ·         Логин (администраторский) ·         Логаут (администраторский) ·         получить администратора по username (администраторский) ·         Обновить свойства администратора (администраторский) ·         изменить пароль (администраторский) ·         Получить список администраторов с пэйдженгом (администраторский) ·         Получить список всех администраторов ·         Получить одного администратора (администраторский) ·         Изменить свойства администратора (администраторский). ·         Изменить статус администратора(Администраторский) ·          

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модуль playlist

Свойства: ·         Путь к трансляции (Строка, обязательное поле) ·         Владелец трансляции (строка, обязательное поле) ·         уровень трансляции (всемирный, региональный, местный, частный) ·         Цена (целое, обязательное поле) ·         Частота трансляции (целое, обязательное поля) ·         Время трансляции (обязательное поля) Методы: ·         Сформировать playList из списков владельцев трансляций ·         Получить список трансляций (пользовательский) ·         Получить список трансляций по пользовательскому фильтру: уровень, цена, частота трансляции (пользовательский) ·         Получить список трансляций с пейдженгом (администраторский) ·         Удалить трансляцию (администраторский) ·         Получить количество трансляций (администраторский)

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модуль broadcast

Свойства: ·         Имя трансляции (строка, обязательное поле) ·         Пользователь username (строка, обязательное поле) ·         Длительность трансляции (длинное целое) ·         Время трансляцию засчитать (логическое, начальное значение false)   Методы: ·         Начать трансляцию для пользователя ·         Получить изображение с камеры пользователя ·         проанализировать изображение (изображение сделано не с фото, распознать лицо) ·         засчитать время трансляции, если анализ изображения true ·         Завершить трансляцию  

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модуль Filter

Свойства: ·         username пользователя (строка, обязательное поле) ·         уровень трансляции (всемирный, региональный, местный, частный) ·         желаемые темы (список строк) ·         максимальный тариф (логической)   Методы: ·         Сохранить фильтр (пользовательский) ·         Обновить фильтр (пользовательский) ·         Найти фильтр по username (пользовательский) ·         Удалить фильтр  

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Модуль Анализ Изображения

Внешняя библиотека «Компьютерное зрение»

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