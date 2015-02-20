Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, такие заявки учитываться не будут, так как самое последнее, что мне нужно - это чтобы кто-то набивал себе руку на моём проекте и набирался таким образом скилов за деньги.
Приветствую опытных, усердных и целеустремлённых разработчиков, привыкших всегда отвечать за качество и сроки своих результатов, а не рассказывать о сопутствующих этим понятиям процессах. Для реализации своей идеи я ищу Исполнителя, который хочет стать Участником и Соавтором абсолютно нешаблонного и достаточно сложного проекта "под ключ".
Суть заключается в создании сервиса по типу онлайн-дневника, где пользователи могли бы не только сохранять личные текстовые документы, но и делиться ими со своим списком контактов (почта, социальные сети) или же делать их публичными для всех. Близкий по духу и, самое главное, по уровню сложности и реализации проект - http://taaasty.com/ (http://lifehacker.ru/2015/02/20/tejsti/).
Сразу оговорюсь, что мой проект - это не онлайн-дневник. Точно будут следующие модули:
- полностью адаптивный сайт (ПК, планшет, телефон)
- многоязычность (английский, немецкий, русский, украинский, французский, испанский, итальянский)
- регистрация с помощью минимальной формы для заполнения/ авторизация через социальные сети
- личный кабинет: архив записей, текущие записи, личные сообщения
- комментирование записей
- шеринг записей
- личные сообщения между зарегистрированными пользователями без наворотов (редакторов, смайлов и т.д.)
- система голосования за записи
- категории записей по тематическим группам (семья, работа и т.д.)
- бесплатные и платные виды услуг на сайте
- записи: статистика просмотров и голосований
- мультибиллинг (интеграция через API): окончательный вариант я не предлагаю, нужно оптимальное решение
- и другие.
Прошу в комментариях указать примерный ценник и сроки разработки проекта уровня Тейсти. В описании я указал приблизительный бюджет для подобного проекта в моём понимании. Людям, проходившим мимо, заглянувшим и
оставившим стандартный шаблончег типа "Сделаю всё в лучшем виде, вот ссылка на портфолио ...", не особо вникая в суть описания задачи, убедительная просьба не тратить ни моё, ни своё время!
ТАКЖЕ НЕ БЕСПОКОИТЬ!
- людям, которые привыкли к отсрочке дедлайнов и считают, что это в порядке вещей, так как есть важные личные амбиции, собственные проекты или другие более важные личные жизненые обстоятельства (друзья, путешествия, семья, дети и т.д.), чем работа над заказом, за который всерьёз намереваются получить своевременную оплату
- людям, которые привыкли работать с шаблонными решениями (CMS, etc.) и считают интернет-магазин высочайшим уровнем, а при необходимости создать нестандартное решение для уникальной задачи увеличивают глаза и, от непонимания того, как реально это реализовать на деле, задирают ценник вверх по привычке.
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