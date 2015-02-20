Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, такие заявки учитываться не будут, так как самое последнее, что мне нужно - это чтобы кто-то набивал себе руку на моём проекте и набирался таким образом скилов за деньги.

Приветствую опытных, усердных и целеустремлённых разработчиков, привыкших всегда отвечать за качество и сроки своих результатов, а не рассказывать о сопутствующих этим понятиям процессах. Для реализации своей идеи я ищу Исполнителя, который хочет стать Участником и Соавтором абсолютно нешаблонного и достаточно сложного проекта "под ключ".

Суть заключается в создании сервиса по типу онлайн-дневника, где пользователи могли бы не только сохранять личные текстовые документы, но и делиться ими со своим списком контактов (почта, социальные сети) или же делать их публичными для всех. Близкий по духу и, самое главное, по уровню сложности и реализации проект - http://taaasty.com/ (http://lifehacker.ru/2015/02/20/tejsti/).

Сразу оговорюсь, что мой проект - это не онлайн-дневник. Точно будут следующие модули:

  • полностью адаптивный сайт (ПК, планшет, телефон)
  • многоязычность (английский, немецкий, русский, украинский, французский, испанский, итальянский)
  • регистрация с помощью минимальной формы для заполнения/ авторизация через социальные сети
  • личный кабинет: архив записей, текущие записи, личные сообщения
  • комментирование записей
  • шеринг записей
  • личные сообщения между зарегистрированными пользователями без наворотов (редакторов, смайлов и т.д.)
  • система голосования за записи
  • категории записей по тематическим группам (семья, работа и т.д.)
  • бесплатные и платные виды услуг на сайте
  • записи: статистика просмотров и голосований
  • мультибиллинг (интеграция через API): окончательный вариант я не предлагаю, нужно оптимальное решение
  • и другие.
Конкретно разыскивается ОПЫТНЫЙ Инженер-Разработчик, Архитектор, который возьмёт на себя вёрстку и программирование. В идеале, конечно, сможет и нарисовать, но дизайн можно заказать отдельно. Ещё раз подчёркиваю, что рассматриваться будут только заявки от Специалистов с реальным опытом и практическими навыками разработки подобных проектов. Подробности ТЗ будут оговорены после или при личной встрече в Киеве, после подписания соглашения о конфиденциальности. Сотрудничество будет осуществляться исключительно с резервацией частичных предоплат через "Сервис безопасных сделок" (оплата только за результат согласно ТЗ и предоставленный в оговоренный срок) с равным разделением комиссии сервиса.

Прошу в комментариях указать примерный ценник и сроки разработки проекта уровня Тейсти. В описании я указал приблизительный бюджет для подобного проекта в моём понимании. Людям, проходившим мимо, заглянувшим и

оставившим стандартный шаблончег типа "Сделаю всё в лучшем виде, вот ссылка на портфолио ...", не особо вникая в суть описания задачи, убедительная просьба не тратить ни моё, ни своё время!

ТАКЖЕ НЕ БЕСПОКОИТЬ!

- людям, которые привыкли к отсрочке дедлайнов и считают, что это в порядке вещей, так как есть важные личные амбиции, собственные проекты или другие более важные личные жизненые обстоятельства (друзья, путешествия, семья, дети и т.д.), чем работа над заказом, за который всерьёз намереваются получить своевременную оплату

- людям, которые привыкли работать с шаблонными решениями (CMS, etc.) и считают интернет-магазин высочайшим уровнем, а при необходимости создать нестандартное решение для уникальной задачи увеличивают глаза и, от непонимания того, как реально это реализовать на деле, задирают ценник вверх по привычке.

8 лет назад
car_b0n
Артур 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для лазертаг клуба

    Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лендинг

    Привет!  Нужно сверстать лендинг на Wordpress. Главное требование: поддержка плагина Visual Composer + подключение wooCommerce. Тексты, картинки, векторы предоставлю. с Вас финальный дизайн и верстка, можно по шаблону.  Указывайте цену и время выполнения.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать магазин по продаже VPN.

    Аналог cryptovpn_com/http://hideme-ru аккаунты которые продавать будут хранится в базе, их просто нужно выдавать  + принимать автооплату + дизайн простенький какойнить автооплата по  paymentwall язык : русский, англ.китайский + партенркая программа 20%

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.

    Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    $300

    Здравствуйте! Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования. [b]Срок: 7-10 дней.[/b] Из условно-сложного ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Персональный сайт юриста и корпоративного консультанта

    $150

    Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг   (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог.  Задачи я думаю ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать магазин на Prestashop с доработкой функционала

    Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing[/url] Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.

    Prestashop
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переделка сайта!

    Всем привет! Есть: сайт на конструкторе jimdo, сайт спортивной школы. Нужно: переделать сайт на cms bitrix, предложить 3-4 варианта редизайна Структуру и материалы нужно перенести со старого.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад