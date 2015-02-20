Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, такие заявки учитываться не будут , так как самое последнее, что мне нужно - это чтобы кто-то набивал себе руку на моём проекте и набирался таким образом скилов за деньги.

Приветствую опытных, усердных и целеустремлённых разработчиков, привыкших всегда отвечать за качество и сроки своих результатов, а не рассказывать о сопутствующих этим понятиям процессах. Для реализации своей идеи я ищу Исполнителя, который хочет стать Участником и Соавтором абсолютно нешаблонного и достаточно сложного проекта "под ключ".

Суть заключается в создании сервиса по типу онлайн-дневника, где пользователи могли бы не только сохранять личные текстовые документы, но и делиться ими со своим списком контактов (почта, социальные сети) или же делать их публичными для всех. Близкий по духу и, самое главное, по уровню сложности и реализации проект - http://taaasty.com/ (http://lifehacker.ru/2015/02/20/tejsti/).

Сразу оговорюсь, что мой проект - это не онлайн-дневник. Точно будут следующие модули:

полностью адаптивный сайт (ПК, планшет, телефон)

многоязычность (английский, немецкий, русский, украинский, французский, испанский, итальянский)

регистрация с помощью минимальной формы для заполнения/ авторизация через социальные сети

личный кабинет: архив записей, текущие записи, личные сообщения

комментирование записей

шеринг записей

личные сообщения между зарегистрированными пользователями без наворотов (редакторов, смайлов и т.д.)

система голосования за записи

категории записей по тематическим группам (семья, работа и т.д.)

бесплатные и платные виды услуг на сайте

записи: статистика просмотров и голосований

мультибиллинг (интеграция через API): окончательный вариант я не предлагаю, нужно оптимальное решение

и другие.

Ещё раз подчёркиваю, что рассматриваться будут только заявки от Специалистов с реальным опытом и практическими навыками разработки подобных проектов.

В идеале, конечно, сможет и нарисовать, но дизайн можно заказать отдельно.Подробности ТЗ будут оговорены после или при личной встрече в Киеве, после подписания соглашения о конфиденциальности. Сотрудничество будет осуществляться исключительно с резервацией частичных предоплат через "Сервис безопасных сделок" () с равным разделением комиссии сервиса.

Прошу в комментариях указать примерный ценник и сроки разработки проекта уровня Тейсти. В описании я указал приблизительный бюджет для подобного проекта в моём понимании. Людям, проходившим мимо, заглянувшим и

оставившим стандартный шаблончег типа "Сделаю всё в лучшем виде, вот ссылка на портфолио ...", не особо вникая в суть описания задачи, убедительная просьба не тратить ни моё, ни своё время!

ТАКЖЕ НЕ БЕСПОКОИТЬ!

- людям, которые привыкли к отсрочке дедлайнов и считают, что это в порядке вещей, так как есть важные личные амбиции, собственные проекты или другие более важные личные жизненые обстоятельства (друзья, путешествия, семья, дети и т.д.), чем работа над заказом, за который всерьёз намереваются получить своевременную оплату

- людям, которые привыкли работать с шаблонными решениями (CMS, etc.) и считают интернет-магазин высочайшим уровнем, а при необходимости создать нестандартное решение для уникальной задачи увеличивают глаза и, от непонимания того, как реально это реализовать на деле, задирают ценник вверх по привычке.