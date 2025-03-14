Створити багатосторінковий сайт для школи з основними розділами: вступ до університету, пошук житла, курси англійської та німецької мов. Сайт має включати CRM-систему для управління запитами користувачів, лід-форми для збору контактних даних та інтерактивні матеріали для навчання. Оптимізація для мобільних пристроїв і зручна навігація забезпечать комфортне використання.