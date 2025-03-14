Разработка сайт визитка.

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок346 просмотров

Цель: Создание адаптивного, современного и удобного сайта, который будет представлять компанию, ее команду, услуги и контакты.

Создание сайтов
2 месяца назад
Anzelika1
Анжелика 
27 лет
2 месяца в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Айбек
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Азиз
 
22 года
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 месяца назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
17 часов назад
2 месяца назад
Лейла
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
2 месяца назад
Асадбек
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Эдем
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Тимур
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
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Был
18 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Антон
 
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Был
день назад
23 отзыва
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Андрей
 
37 лет
год в сервисе
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8 часов назад
2 месяца назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад