Разработка сайт-визитка

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок54 просмотра

Название проекта: Сайт-визитка для компании по рекламе и арбитражу.

Цель: Создание адаптивного, современного и удобного сайта, который будет представлять компанию, ее команду, услуги и контакты.

Основные требования:

Адаптивный дизайн (корректное отображение на всех устройствах: мобильных, планшетах, ПК).

Современный минималистичный стиль.

Оптимизация скорости загрузки.

SEO-оптимизация.

Подключение формы обратной связи.

Интерактивные элементы (например, анимации при прокрутке).

Адаптивный дизайнСоздание сайтов
2 месяца назад
stoyanow2311
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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