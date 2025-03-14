Требуется разработать современный и функциональный сайт для онлайн-магазина одежды. Важно обеспечить привлекательный дизайн и удобство использования для клиентов. Ожидается высокое качество исполнения и внимание к деталям для улучшения пользовательского опыта.
Разработка сайт-визитка
Название проекта: Сайт-визитка для компании по рекламе и арбитражу.
Цель: Создание адаптивного, современного и удобного сайта, который будет представлять компанию, ее команду, услуги и контакты.
Основные требования:
Адаптивный дизайн (корректное отображение на всех устройствах: мобильных, планшетах, ПК).
Современный минималистичный стиль.
Оптимизация скорости загрузки.
SEO-оптимизация.
Подключение формы обратной связи.
Интерактивные элементы (например, анимации при прокрутке).
Заявки фрилансеров
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