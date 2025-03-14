Требуется разработка интернет-магазина на WordPress с использованием WooCommerce. Интеграция реферальной системы, LMS и служб доставки. Заполнение контента с учетом SEO, установка необходимых плагинов и привязка к платежной системе. Все работы будут выполнены по предоставленному макету. В конце проекта требуется перепарковка сайта на новый домен.