Разработка и создание Landing page "лендинг пейдж" на платформе Tilda. Landing page "лендинг пейдж" - это небольшой одностраничный сайт, основной задачей которого является сбор контактных данных целевой аудитории. Создать ...
Разработка сайта
Требуется сайт для магазина тканей по следующим параметрам, читайте до конца сообщения.ТЗ1. Личный кабинет с возможностью отслеживания заказа, регистрации пользователя, видеть количество покупок и последние заказы, так же бонусная система чтобы была.2. Интеграция с 1 С, подгрузка всех видов товара;3. Интеграция с СРМ системой4-5. Интеграция с транспортными службами (сделать одну вкладку "Получение и оплата", где будет выбор расчета ТК(СДЕК, Почта России, GTD, ДЛ), пункт(ы) самовывоза и правила и способы оплаты6. До 100 карточек на ткани, на фурнитуру возможно больше и у каждой из карточек может быть до 50, а то и более вариантов разных цветов, на данный момент у нас одна из тканей представлена в 42-х однотонных цветах и это далеко не предел.7. Корзина с сохранением позиций которые туда были помещены даже если клиент закрыл браузер, чтобы не пришлось заново её наполнять.8. Отдельная страница с богом (какую то обучпющую информацию туда загружать)9. Фильтр , а также нужна будет строка поиска.10. Нужно ещё добавить такой пункт, "Что с этим товаром обычно берут или с этим товаром чаще смотрят"11. Также добавить на сайт/личный кабинет "Недавно просмотренные" и чтобы их картинки тоже показывались на странице.12. Также добавить "Хит продаж"13. Добавить "% Акции" и переход на ткани которые реализуются по сниженной цене14. Ссылка на соцсети (ВК, инстаграм, телеграм..)15. Контакты16. Вкладка "Поддержка", где будут указаны правила "обмена и возврата" и ссылка на обращение по форме/шаблону (тема, текст обращения)17. Вкладка "Компаниям", где для каждой из трех групп(Поставщикам/Организациям/Франшиза) будет тоже форма для заполнения с темой и текстом обращения.Интересует стоимость такого сайта, его дальнейшее сопровождение, подключение к нему AMO CRM и сроки выполнения.Пишите пожалуйста цену и сроки
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