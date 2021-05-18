Разработка сайта

Требуется сайт для магазина тканей по следующим параметрам, читайте до конца сообщения.ТЗ1. Личный кабинет с возможностью отслеживания заказа, регистрации пользователя, видеть количество покупок и последние заказы, так же бонусная система чтобы была.2. Интеграция с 1 С, подгрузка всех видов товара;3. Интеграция с СРМ системой4-5. Интеграция с транспортными службами (сделать одну вкладку "Получение и оплата", где будет выбор расчета ТК(СДЕК, Почта России, GTD, ДЛ), пункт(ы) самовывоза и правила и способы оплаты6. До 100 карточек на ткани, на фурнитуру возможно больше и у каждой из карточек может быть до 50, а то и более вариантов разных цветов, на данный момент у нас одна из тканей представлена в 42-х однотонных цветах и это далеко не предел.7. Корзина с сохранением позиций которые туда были помещены даже если клиент закрыл браузер, чтобы не пришлось заново её наполнять.8. Отдельная страница с богом (какую то обучпющую информацию туда загружать)9. Фильтр , а также нужна будет строка поиска.10. Нужно ещё добавить такой пункт, "Что с этим товаром обычно берут или с этим товаром чаще смотрят"11. Также добавить на сайт/личный кабинет "Недавно просмотренные" и чтобы их картинки тоже показывались на странице.12. Также добавить "Хит продаж"13. Добавить "% Акции" и переход на ткани которые реализуются по сниженной цене14. Ссылка на соцсети (ВК, инстаграм, телеграм..)15. Контакты16. Вкладка "Поддержка", где будут указаны правила "обмена и возврата" и ссылка на обращение по форме/шаблону (тема, текст обращения)17. Вкладка "Компаниям", где для каждой из трех групп(Поставщикам/Организациям/Франшиза) будет тоже форма для заполнения с темой и текстом обращения.Интересует стоимость такого сайта, его дальнейшее сопровождение, подключение к нему AMO CRM и сроки выполнения.Пишите пожалуйста цену и сроки