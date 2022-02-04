Разработка сайта

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки708 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать и залить сайт , обычную страничку информационную о компании. С Возможностью перекидывния людей в вотсап.

2 года назад
guest_16439262140455
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание скрипта для продаж

    Необходимо составить продающие скрипты для первого и последующего касания с клиентом в процессе лидогенерации. Также необходимы скрипты для работы отдела продаж: переговоры, работа с возражениями, закрытие сделки.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сайта

    Разработать и залить сайт , обычную страничку информационную о компании. Пишите кто сейчас возьмётся и сразу с ценами

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать лендинг страницу

    Добрый день! Необходимо разработать и создать лендинг страницу с квиз-элементом. Предложить варианты дизайна, разработать механизм лендинга. Срок выполнения 10 дней. Оплата по договоренности.       Просим обращаться со своими предложениями тех разработчиков, у кого есть ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Под ключ сайт производителя с возможностью заказа продукции онлайн

    Необходимо реализовать дизайн и разработку под ключ сайта производителя алкоголя с возможностью заказа продукции онлайн. Схема сайта в приложении. Оплата через "безопасную сделку" веблансера.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт

    Нужно сделать сайт для домашней мини-полиграфии. Нужен сайт с таким же функционалом, как этот - https://xn--80aaapcc3cbrd9azd.xn--p1ai/

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на Joomla

    $400

    Добрый день Ознакомьтесь с ТЗ. Сайт будет создаваться на основе одной из тем. [url=https://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-property]https://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-property[/url] [url=https://ordasoft.com/real-estate-joomla-templates]https://ordasoft.com/real-estate-joomla-templates[/url] [url=https://joomdonation.com/joomla-templates/os-property-joomla-templates.html]https://joomdonation.com/joomla-templates/os-property-joomla-templates.html[/url]

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    2 года назад