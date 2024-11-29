Требуется дизайнер для проектной работы по созданию макетов и разработке сайта на платформе Тильда. Основные задачи включают оформление и перенос дизайна на сайт. Просьба предоставить портфолио и прайс за одну картинку и один блок на Тильде.
Разработка сайта
Нужно сделать многостраничный сайт по выкупу автомобилей в Санкт Петербурге и области.
С последующим сер продвижением
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