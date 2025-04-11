Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен24 заявки298 просмотров

Нужна разработка сайта на конструкторе.  одностраничный сайт с переходами. Возможно на Wordpress, чтобы можно было в панели админки самостоятельно менять текста. Конструктор / фреймворк вы можете выбрать самостоятельно, на свое усмотрение. Портфолио фитнес тренера - будет сайт.

Пишите цену, в личку подробнее скину тз

WordPressСоздание одностраничных сайтов
месяц назад
1228282828
Ангелина 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
$60
3 дня
Escrow
Хочу сказать большое спасибо Евгению за классную работу! Всё получилось очень круто. Он с самого начала подошёл ответственно, сделал сайт так, как я хотела. Когда у меня появлялись какие-то вопросы или хотелось что-то поменять, он всегда спокойно вносил корректировки, всё исправлял и улучшал. Я очень довольна результатом! Всё сделали в срок, и сайт получился именно такой, как я представляла. Рекомендую!
Благодарю за опыт, Ангелина! Очень приятно было работать, хочу отметить Вашу оперативность, несмотря на разницу в часовых поясах! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
24 дня назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
месяц назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Тимур
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
месяц назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
Артём
 
23 года
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
66 отзывов(-2)
месяц назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
месяц назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
127 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов
месяц назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
месяц назад
evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Лучший разработчик сайтов апреля
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
месяц назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
месяц назад