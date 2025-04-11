Требуется разработка онлайн-магазина с нуля, включая дизайн, админку, личный профиль и систему оплаты. Важно обеспечить высокую производительность и устойчивость к нагрузкам. Оптимизация под SEO и корректный деплой также являются обязательными. Ожидается создание сайта для продажи массовых товаров с высокой посещаемостью.
Разработка сайта
Нужна разработка сайта на конструкторе. одностраничный сайт с переходами. Возможно на Wordpress, чтобы можно было в панели админки самостоятельно менять текста. Конструктор / фреймворк вы можете выбрать самостоятельно, на свое усмотрение. Портфолио фитнес тренера - будет сайт.
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