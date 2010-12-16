Разработка сайта

Необходимо разработать сайт для поиска работы и размещения вакансий от компаний!!

Обязателен опыт в разработке данных проектов!!!!!!!

НАПИСАТЬ НА PHP с нуля!ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ!

СМОТРЕТЬ САЙТЫ НИЖЕ, СДЕЛАТЬ АНАЛОГИ ИЛИ ЛУЧШЕ!!!

Функциональность сайта аналогична сайту work точка ua (смотреть весь функционал+пользовательская панель+админпанель), rabota точка ua

Ждем предложений с указанием стоимости работы, а также планом реализации данного проекта (сроки, условия, методы реализации, на чем будете писать проект и т.д.)!!!!!

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После выбора исполнителя, заключается договор на создание сайта!