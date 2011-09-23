За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Разработка сайта
Необходимо сделать полную копию американского сайта
В данную копию сайта не будет входить следующие элементы и функционал
Не будет:
- Верхнее меню ( Store Locator, My Account, My Cart)
- Нижняя панель (Twitter, Youtube ....)
- Не будет блока "Locations"
- У товара не будет возможность "Add to Cart" и "How would you like to get your broken device to us?" и "How would you like your repaired device returned to you?"
Сайт нужно будет сделать мультиязычный ( Рус, укр, англ, нем, испанский )
По ходу работы появятся еще моменты, которые уже уточним по ходу.
Необходимо два ответа:
1. Стоимость проекта
2. Сроки реализации
Уточняющая информация:
1 Дизайн = 95% такой же (может мелкие моменты будут)
2 Верстка = кроссбраузерная (ие6 и выше, фф, опера, хром)
3 Меню - такое же точно, без пункта Location
4 Построение структуры ссылок - чтоб была вложенность ссылок
5 Доступность мета-тегов на любой странице
6 Настроить кеширование (нормальное)
7 Держать в курсе на протяжении разработки
Желательно (не обязательно):
1 Использовать CMS
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