Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок368 просмотров

Необходимо сделать полную копию американского сайта

http://www.ubreakifix.com

В данную копию сайта не будет входить следующие элементы и функционал

Не будет:

- Верхнее меню ( Store Locator, My Account, My Cart)

- Нижняя панель (Twitter, Youtube ....)

- Не будет блока "Locations"

- У товара не будет возможность "Add to Cart" и "How would you like to get your broken device to us?" и "How would you like your repaired device returned to you?"

Сайт нужно будет сделать мультиязычный ( Рус, укр, англ, нем, испанский )

По ходу работы появятся еще моменты, которые уже уточним по ходу.

Необходимо два ответа:

1. Стоимость проекта

2. Сроки реализации

Уточняющая информация:

1 Дизайн = 95% такой же (может мелкие моменты будут)

2 Верстка = кроссбраузерная (ие6 и выше, фф, опера, хром)

3 Меню - такое же точно, без пункта Location

4 Построение структуры ссылок - чтоб была вложенность ссылок

5 Доступность мета-тегов на любой странице

6 Настроить кеширование (нормальное)

7 Держать в курсе на протяжении разработки

Желательно (не обязательно):

1 Использовать CMS

14 лет назад
MilKirpich
Евгений 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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