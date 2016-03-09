Сайт на двух языках: рус. + англ. (Главная + 5-6 страниц) Фон каждой страницы - масштабируемая на весь экран фотография (эскизы в приложении). На Главной - Одно Меню с ...
Разработка сайта
Здравствуйте Артём,
Необходима разработка похожего сайта на www.logaster.ru
Модуль для генерирования логотипов имеется. Его нужно встроить и
подключить к карточной системе оплаты, весь прочий функционал остается.
Вдальнейшем есть необходимость в разработке дополнительных элементов
(например партнерской программы).
С уважением,
Дмитрий
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
установить плагин, и сделать сайт двуязычным. так же сделать меню, сейчас оно во флеше. Флеш уже перевели, меню обрезали. установить перевод материалов, они переведены. Меню выпадающее два уровня. Бюджет ограничен. Цена играет значение. Оплата по ...Завершен9 лет назад
Задача: изготовление сайта-агрегатора интернет-ресурсов, близкого аналога сайта www.iknop.com, некоторыми дополнениями. Все дополнения носят аналогичный по отношению другу к другу характер и осуществляются посредством «калькирования» ранее созданных изменений.Все страницы сайта уже отрисованы в формате ai. Создание ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт, который будет предоставлять работникам образовательных учреждений РФ бесплатный доступ к обучающим видеоматериалам на тему образовательной деятельности и повышения квалификации. Сайт служит для презентации видеоматериала, сбора данных о слушателях, отслеживания этапов работы ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать под ключ сайт (с дизайном и логотипом) для МикроФинансовой Организации. Как пример – gorzaim.ru/ – ничего лишнего. По сути – мне нужны те же возможности что и у сайта gorzaim.ru/, А ИМЕННО: - (*) дизайн ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется скопироваь сайт - в идеале прикрутить CMS. Внести необходимые правки - тексты, картинки и тд. Сроки ограничены, нужно сделать максимально быстро.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен простой сайт подключ, Металлообработка, изготовления калиток ворот мангалов, услуги плазменной резки. Необходимый функционал: 1. новости 2. галерея изображений с возможностью размещения/группировки по папкам с описаниями изделий 3. добавление/удаление пунктов ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $4
Для тестирования различных товаров нужны лэндинги. Можно шаблонные. Отзывы всем. Приветствуются новички, желающие наработать партфолиоЗавершен9 лет назад
Разработать сайт, смысл такой. Человек заходит на сайт . Регистрируется. Дальше чел вводит свои данные с других сайтов напишем.ру Студворк.орг Автор24.ру и всесдал , free-student.ru и при оформлении заказа, на одном сайте. Заказ улетает сразу ...Закрытнет даты
Стартап проект по грузоперевозкам. Европа и СНД. Это будет как портал, Пример которых нравится заказчику тут есть https://haulageexchange.co.uk/ http://ilguk.com/ ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад