Требуется создать сайт услуг ( не одностраничник ), Имеется домен на Джино. Движок.( не имеет значения ) Бюджет ограничен,заоблачных цен не предлагать,обозначение ценовых рамок Ваш +
Разработка сайта
Здравствуйте Владимир,
Необходима разработка похожего сайта на www.logaster.ru
Модуль для генерирования логотипов имеется. Его нужно встроить и
подключить к карточной системе оплаты, весь прочий функционал остается.
Вдальнейшем есть необходимость в разработке дополнительных элементов
(например партнерской программы).
Беретесь ли Вы за такую разработку?
С уважением,
Дмитрий
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