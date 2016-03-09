Разработка сайта

Нужно сделать под ключ сайт (с дизайном и логотипом) для МикроФинансовой Организации. Как пример – gorzaim.ru/ – ничего лишнего. По сути – мне нужны те же возможности что и у сайта gorzaim.ru/, А ИМЕННО: - (*) дизайн ...