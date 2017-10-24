Разработка сайта

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Закрыт12 заявок230 просмотров

Имеется действующий сайт головинский.рф. Написан на ASP и ASP.NET. Необходимо сделать сайт аналогичный существующему по функционалу, но с современными дизайном и движком. Необходимые условия для создания сайта: язык - asp.net mvc, база MS SQL.

ASP.NETSQL
8 лет назад
guest_15088424622672
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров