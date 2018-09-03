Разработка сайта

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Закрыт5 заявок209 просмотров

Собственно нужен личный кабинет для клиентов. 

Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене. 

В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история. 

Получения счета, оставить заявку или жалобу. 

Для физ.лиц должна быть возможность онлайн оплаты услуг (банковской картой и др.). 

Интеграция должна быть с 1С 8.3, каким образом сказу позже, это в процессе обсуждении. 

Если есть опыт по интеграции с 1С, то это будет плюсом.

MODX
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров