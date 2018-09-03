Разработка сайта

Собственно нужен личный кабинет для клиентов.

Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене.

В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история.

Получения счета, оставить заявку или жалобу.

Для физ.лиц должна быть возможность онлайн оплаты услуг (банковской картой и др.).

Интеграция должна быть с 1С 8.3, каким образом сказу позже, это в процессе обсуждении.

Если есть опыт по интеграции с 1С, то это будет плюсом.