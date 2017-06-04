Разработка сайта агентства недвижимости

Создание сайта под ключ , с текстом под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем [url=http://www.topgearpro.ru/]www.topgearpro.ru[/url] , действующий сейчас наш сайт ...
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Готовы дизайн макеты всех страниц сайта. Требуется адаптивная верстка и программирование на 1С-Битрикс, включая следующий набор функциональных блоков:
1. Главная страница
2. О компании
3. Каталоги (списком/на карте)
3.1. каталог – коммерческая
3.2. каталог – жилая
3.3. каталог – в новостройках
3.4. каталог – загородная
3.5. каталог – уникальные объекты
3.6. каталог – специальные предложения
3.7. каталог – закрытые продажи (закрытый смс-паролем vip-контент)
3.8. каталог – доходная недвижимость
4. Страница объекта
- PDF-версия страницы объекта для печати
- Макет почтовой рассылки объекта
5. Страница ЖК
6. Страница услуг
7. Страница услуги
8. Новости
9. Статья
10. Работа у нас
11. Избранное + PDF-версия избранного
12. Результаты поиска по сайту
Всплывающие окна:
- предложить объект
- показать на карте
- заказать звонок
- поиск по сайту
- доступ к закрытой коммерческой базе с СМС-паролем
Интерактивные элементы:
- карта районов СПБ
- карта метро СПБ
- поиск по карте – полигональное выделение областей
Поддержка:
- мультиязычность;
- поддержка 3d-туров в карточках объекта.
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