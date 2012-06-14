Разработка сайта bmw3erclub.ru

Техническое задание по созданию сайта bmw3erclub.ru

1. Имя сайта (название домена).

bmw3erclub.ru домен уже зарегистрирован.

2. Название сайта.

BMW 3ER CLUB

3. Назначение сайта (цель создания сайта).

Объединение пользователей и знаний накопленных в интернете в единый информационный портал по автомобилям BMW 3 серии на базе существующего клуба(www.e36club.ru) методом его модернизации, развития и улучшения.

4. Язык сайта.

Русский.

5. Предполагаемая возрастная аудитория сайта.

От 18 лет и старше.

Предполагаемое возрастное ядро аудитории от 25 до 45 лет.

6. Общая информация

Сайт – Представляет сайт, собранный на каком-то готовом движке/cms (с использованием существующего дизайна), возможно приобретение лицензии. Сайт должен быть максимально объединен с форумом, должен быть единый вход для пользователя как на сайт, так и на форум, блог, магазин и.т.д.

Бортовики – блоги пользователей размещаемые на сайте где они могут публиковать свои фотки и статьи о своем автомобиле, тюнинге и.т.д. Обязательно должна быть возможность других зарегистрированных пользователей оставлять комментарии.

Магазин – Самый простой интернет-магазин, предполагается продажа символики, сувениров и другой мелкой продукции. Желательно с возможностью модернизации в сторону расширения ассортимента.

Форум – Главное условие – сохранение информации существующего форума. Сейчас работает на лицензионной VBulletin 3.8. Механизмы авторизации, пользователи должны быть общие, форум должен быть максимально интегрирован в структуру сайта.

7. Примерная структура сайта.

Титульная (главная) страница информация о клубе и/или новости. Переход на неё должен происходить по клику на логотип клуба из любого места.

BMW 3er

• О BMW 3сerии. – общая информации.

• Bmw 3er E21(1975-1983) – внутри более детальная информация по кузову статьи, фотки из некой общей базы.

• Bmw 3er E30(1983-1993)

• Bmw 3er E36(1991-1998)

• Bmw 3er E46(1998-2005)

• Bmw 3er E90,91,92,93(2005-наст.время.)

• Bmw 3er F30,31,32,33 (с 2012)

• Другие Bmw 3er Z3,M3,X3 и.т.п

Клуб

• О Проекте – Просто страница где общая инфа о клубе, история, устав клуба и.т.п.

• Форум – переход на форум.

• Бортовики –переход в бортовики.

• Мероприятия – Проведенные и планируемые мероприятия и встречи .

• Галерея – переход в галерею.

• Члены Клуба (в перспективе)

Новости

• Все Новости – все новости скопом.

• Новости Клуба – новости нашего клуба, планируемые мероприятия и другое.

• Новости BMW – перепечатка новостей концерна БМВ

• Новости Партнеров – новости партнеров, скидки, новинки итд.

Статьи

• Обзоры автомобилей

• Развлекательные

• Технические

• Другие

Форум – просто ссылка на главную страницу форума.

Друзья

Внутри будут ссылки на дружественные сайты которые будут предлагать обмен ссылками.

Визуально реализовать хотелось бы как тут – www.bmwclub.ru/ (зайти в друзья)

Партнеры

• Партнеры клуба – внутри аналог страницы друзья

• Рекламодателям – текстовая и графическая информация.

Магазин – вход в магазин в идеале хотелось бы интерфейс магазина вписать в существующий дизайн.

8. Объём сайта, Мб.

Не оговаривается.

9. Оформление рисунков.

Все рисунки должны быть выполнены с замещающим текстом.

10. Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться сайт.

Максимально возможный.

11. Общий фон сайта.

Общий фон сайта светлый. Исходя из существующего дизайна.

12. Размер и вид шрифта сайта.

Исходя из существующего дизайна.

13. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр.

Будет производится самостоятельно.

14. Проведение рекламной кампании по раскрутке сайта.

Не оговаривается

15. Срок разработки сайта.

От 15 до 30 рабочих дней

16. Варианты оплаты.

Эл. деньги, банковский перевод, наличные.

17. Порядок передачи сайта.

Заказчик обязан проверить наличие технических, грамматических и орфографических ошибок на сайте в течение семи рабочих дней. Обнаруженные ошибки исполнитель обязан устранить течение пяти рабочих дней.

18. Дополнительные условия.

Каждая страница сайта должна содержать логотип.

Использование нашего дизайна(см приложенные изображения)

Обязательное сохранение информации существующего форума.